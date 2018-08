O Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia combateu um princípio de incêndio em vegetação. O fato foi registrado no fim da manhã deste sábado, no bairro São Cristóvão, atrás de um posto de combustíveis. A informação inicial que havia chegado na corporação é que o incêndio poderia atingir alguns imóveis próximos. Porém, ao chegar no local constatou-se que o fogo estava concentrado em uma porção de matagal e, em princípio, não oferecia riscos. Mesmo assim, foi utilizado o canhão de água do caminhão de combate para apagar as chamas.