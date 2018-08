Colisão em carro estacionado aconteceu no bairro Santa Cruz.

Um motorista sem habilitação e embriagado provocou um acidente de trânsito ao fugir de uma abordagem policial. O fato foi registrado no fim da madrugada deste sábado, dia 18, no bairro Santa Cruz. A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar.



Conforme informações da Polícia Militar, uma guarnição da PM estava nas proximidades da rótula da BRF e presenciou a arrancada brusca de um Fiat Tipo. Houve uma primeira tentativa de abordagem, mas o motorista fugiu com o veículo em direção ao bairro Santa Cruz. Na altura da rua Valentim Simonato, o motorista do Tipo perdeu o controle e colidiu em uma Parati, que estava estacionada.



Abordado pela polícia, o condutor apresentava hálito etílico. A PM ofereceu teste do bafômetro, o que foi recusado. Também foi constatado que o motorista não era habilitado. No local foram feitos procedimentos administrativos em relação ao crime de embriaguez, recusa ao bafômetro e levantametno do acidente.



Por estar conduzindo veículo sem habilitação, esse motorista vai responder a um Termo Circunstanciado.