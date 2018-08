Um animal cervo fêmea foi resgatado por um morador do Sintrial, na noite da sexta-feira, dia 17. O fato foi registrado por volta das 19h. O motorista Claudemir Azeredo, 47 anos, estava voltando para casa quando percebeu o animal tentando cruzar a pista entre os carros. Ao acessar o outro lado da estrada, entre os bairros Santa Rita e Sintrial, o animal caiu ao tentar subir um barranco.



Em contato com o Jornalismo da Aliança, Azeredo relata que parou o carro, recolheu o animal e o levou para a sua residência, no Sintrial. "Não podia deixar o bichinho aí. Alguém certamente ia ver e ia matar", conta. Ele relata que o animal estava bastante exausto e com alguns ferimentos, provocados possivelmente pela queda do barranco.



Azeredo relata que mais tarde levou o cervo para a Polícia Ambiental, que passou a tomar cuidado do animal.



Conforme o motorista, ele já viu alguns cervos pastando na região do Sintrial, mas que é a primeira vez que teve contato com um.