Depois de ficar quase uma semana internado, faleceu nas últimas horas no Hospital São Francisco de Concórdia Rafael Albieiro, uma das vítimas que se envolveram em grave acidente de trânsito no último fim de semana, na BR 153. Ele estava no veículo Ômega, que saiu da pista e colidiu violentamente contra uma árvore em frente ao Posto a Coopercarga. No acidente, Albieiro perdeu as duas pernas e teve outras lesões, entre elas traumatismo craniano.



Conforme informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, Rafael estava internado na UTI do Hospital São Francisco e tinha passado durante a sexta-feira por uma intervenção cirúrgica. Ele residia na Vila Jacob Biezus e o corpo vai ser velado na capela desta comunidade e o enterro no cemitério local, às 17h.



Luana de Mello, outra vítima que estava no carro, também ficou com lesões graves em função do acidente, mas não corre risco de morte.



Conforme informações do laudo da Polícia Rodoviária Federal, a possível causa do acidente foi velocidade incompatível com o local.