Além de seguir com as obras normais do esgotamento sanitário em Concórdia, a empresa Trix, contratada pela Casan e responsável pelo serviço, está realizando correções nas ruas – onde as obras já haviam sido finalizadas - que apresentaram desníveis na pista. A demanda foi uma exigência da Administração Municipal, que fiscaliza os trabalhos e avalia os resultados. No entanto, após realizar fresagens em algumas ruas – Getúlio Vargas, Dr. Maruri e Adílio Hilário Mutzemberg -, a Trix está com dificuldades de receber massa asfáltica de seu fornecedor. Assim, os recortes aguardam para ser fechados.

A Administração Municipal fez contato com a empresa Trix, para tomar conhecimento sobre a demora para a conclusão destas correções. Uma mudança na estrutura do fornecedor, que usina a massa asfáltica seria a justificativa para o atraso. Mesmo assim, a Administração Municipal notificou a empresa e solicitou que as obras sejam retomadas na próxima segunda-feira, 20 de agosto. Caso o trabalho não ocorra, a prefeitura deverá novamente determinar a paralização da obra do esgotamento, até que todos os buracos, já abertos, sejam fechados.

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)