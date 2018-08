A BRF faz 84 anos no próximo dia 18 e, pelo terceiro ano consecutivo, realiza ações sociais em Concórdia para celebrar a data. Entre 17 e 18 de agosto, 56 voluntários da BRF estarão envolvidos em atividades que vão beneficiar a comunidade.





Os voluntários farão o plantio de flores e revitalização do jardim do Recanto dos Idosos. Em parceria com o Banco de Sangue do Hospital São Francisco será realizada doação de sangue. Será feito também uma ação para pintura do deck da APAE de Concórdia. Para as crianças do 4º ano do ensino fundamental da Escola Waldemar Pfeiffer, Pablo Menosso, da AGIMAX, irá palestrar sobre a história de vida como empreendedor. Já o Lar Anjo Gabriel será beneficiado com a arrecadação de alimentos não perecíveis e itens de higiene.

“Nossa história é formada por muitas outras histórias: de nossos funcionários, parceiros e, principalmente, das comunidades das quais fazemos parte. Queremos celebrar mais um ano com ações voluntárias que beneficiem organizações sociais e a população”, comenta Bárbara Azevedo, coordenadora de investimento social do Instituto BRF.

Comemorar o aniversário em Concórdia tem ainda mais significado, uma vez que a cidade é o berço da Sadia, uma das marcas da BRF. A fundação ocorreu em 1944 e, desde então, a unidade acumula certificações importantes e conta uma atividade industrial diversificada.





O aniversário da BRF também será celebrado em todo o Brasil, com atividades previstas também nas cidades de Vitória do Santo Antão (Pernambuco), Rio Verde (Goiás), Curitiba (Paraná), Itajaí e Capinzal (Santa Catarina), Rio Claro (São Paulo), entre outras.

(Fonte: Ascom/BRF)