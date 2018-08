Acidente ocorrido no último fim de semana deixou duas pessoas gravemente feridas.

Velocidade incompatível é apontada como causa presumível para o acidente que deixou duas pessoas gravemente ferida na noite do último domingo, na BR 153, em Concórdia. A conclusão é do laudo da Polícia Rodoviária Federal, que foi concluído nas últimas horas. A velocidade máxima no local é de 60 KM.



Na ocasião, um veículo Ômega, ocupado por duas pessoas, colidiu contra uma árvore em frente ao Posto da Coopercarga. O casal que estava no veículo se feriu com gravidade, sendo que o motorista, identificado como Rafael Albiero teve as duas pernas amputadas, além de outras lesões graves. A esposa, Luana de Mello teve lesões em órgãos internos, como perfuração de bexiga.

(Com informações do repórter André Krüger)