Uma equipe do SAER de Chapecó realizou sobrevoo em Concórdia e região para fazer um levantamento fotográfico de alguns pontos estratégicos. Os trabalhos com o helicóptero do serviço foi feito na tarde desta sexta-feira, dia 17. O objetivo é ter um banco de dados com informações para auxiliar em futuras operações pela região.



A aeronave pousou no início da tarde no Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. Esse levantamento foi solicitado pelo delegado da DIC/Fron, Álvaro Optiz.

(Com informações do repórter André Krüger).