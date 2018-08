Encontro foi no gabinete do Prefeito Rogério Pacheco e contou com a presença de representantes da Polícia Civil.

A construção de um novo prédio para abrigar a Delegacia de Investigação Criminal de Fronteira, DIC Fron e a Delegacia de Proteção ao Adolescente, Criança Mulher e Idoso, Dpcami, foram discutidas em Concórdia na tarde desta sexta-feira, dia 17. A reunião foi no gabinete do prefeito Rogério Pacheco e contou com a participação do Delegado Regional de Polícia Civil, Marcelo Nogueira e o diretor de Polícia Civil de Fronteira, Carlos Morbini. Durante o encontro ficou acertado que será feito um encaminhamento ao Governo do Estado para essa necessidade.



O encontro com o chefe do Executivo Municipal se deu após uma vistoria no prédio que abriga as duas delegacias, na Anita Garibaldi. A conclusão é que uma reforma no local não será realizada. A promessa é que técnicos do Governo do Estado irão visitar Concórdia para analisar a estrutura e elaborar um projeto visando a construção de um novo local. A intenção é encaminhar o projeto para os próximos meses para a próxima gestão iniciar a construção.

(Com informações do repórter André Krüger)