Neste sábado (18) a base do galo do oeste inicia a disputa do returno do Catarinense de base, e terá mais uma batalha pela frente enfrentando as equipes do Joinville no Estádio Domingos Machado de Lima às 13h30min (sub-15) e 15h15min (sub-17), o ingresso será somente 1 litro de leite.

Focados na sequência da competição a comissão técnica e jogadores utilizaram as últimas semanas para intensificar os treinos e continuar somando pontos no campeonato, no momento a equipe sub-15 encontra-se na 10ª posição e o sub-17 na 7ª posição.

Na partida do turno entre as equipes o sub-15 empatou em 0 a 0 e o sub-17 venceu por 1 a 0 no CT do Joinville.

Foto: Ricardo Artifon/Concórdia