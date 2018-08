Levantamos a possibilidade neste espaço aqui, isso no começo do mês passado, e agora parece que há uma tendência para que se confirme. O município de Concórdia poderá ter um hospital particular, mantido por uma cooperativa de medicina. Trata-se do Hospital da Unimed. A direção da cooperativa de médicos confirmou, durante lançamento de evento esportivo, na tarde da quinta-feira, dia 16, de que adquiriu uma área de terra em São Cristóvão, às margens da Tancredo Neves para investimentos futuros. A direção da Unimed não informa o que será construído no local, mas esse fato vai ao encontro às informações de bastidores que já foram divulgadas pela Rádio Aliança, neste espaço.



Ainda não se tem ideia de investimentos, valores e, tampouco, quando os trabalhos podem iniciar. Mas o fato da Unimed ter comprado o terreno é um indicativo importante de que vai investir no município de Concórdia. É fato de que vai sair uma construção no local de um possível hospital particular e isso vai mexer com a economia local, com a contratação de mão de obra, compra no comércio e por aí vai. Então, aquilo que nós comentamos há mais de um mês deve efetivamente acontecer!

Nessa onda de investimentos, temos que fazer menção à empresa Viero Móveis. Localizada no Distrito de Tamanduá, estará inaugurando no próximo dia 25 sua ampliação da sua unidade em uma área de 70 mil metros quadrados para atender a fabricação de estofados e cabeceiras. Não temos informações de quanto foi investido no local, mas certamente é outro termômetro de que a situação econômica do país pode melhorar mais em função da confiança do empresariado. Em nível local, isso significa mais vagas de trabalho e maior retorno de valor agregado.



Já comentamos aqui nesse espaço sobre a necessidade de uma resposta aos episódios de encerramento de atividades de uma empresa e das demissões já registradas na BRF Concórdia. Porém, essa reação está acontecendo e pelas mãos da própria iniciativa privada. Ainda falta uma resposta imediata do Poder Público em dar mais incentivos, além dos que já são concedidos, para que outros empreendimentos empresariais se instalem por aqui.



Mas é inegável que, em comparação com o cenário que estávamos vivenciando há pouco mais de um mês, o horizonte começa a querer se mostrar mais generoso no aspecto econômico, mesmo com um clima de incerteza política neste período eleitoral. Só Deus sabe qual será o comportamento da economia com essas eleições e seus possíveis resultados. O tempo dirá e isso é assunto para outro comentário.