Uma idosa de 84 anos que reside em Barra do Tigre, interior de Concórdia, recebeu ligações na tarde de sexta-feira, dia 17. Na linha, um homem dando a notícia de que ela teria mais de R$ 9 mil para receber e que o dinheiro seria uma espécie de devolução do “Plano Collor”. Porém, para que o valor fosse pago, ela precisaria depositar cerca de R$ 500,00, ainda na sexta.

De acordo com a idosa, que prefere não se identificar, o rapaz dizia ser do INSS e perguntou se ela já havia recebido uma documentação, via Correios, referente aos R$ 9 mil. Como ela respondeu que não recebeu nada, ele explicou que ela precisava depositar R$ 490,00, para viabilizar os documentos. “Ele ficou quase uma hora no telefone me explicando. Disse que eu tenho direito ao valor, mas como minha documentação não chegou, eu teria que pagar para que eles me enviassem”, conta ela. “Mas eles exigiam o dinheiro hoje, até 15h eu teria que depositar em uma Lotérica”, detalha.

A idosa também contou que chegou a acreditar na conversa por um momento. “Ele me deu um telefone, disse que eu deveria ligar no INSS logo após a nossa conversa. Mas assim que encerramos a ligação, já recebi outra, com um rapaz dizendo que era do INSS e confirmando que eu tinha que depositar até as 15h, caso contrário os R$ 9 mil ficariam para o governo”, relata ela. “Eu cheguei a ligar depois, para o telefone que me deixaram e eles me atenderam e insistiram na conversa. Também liguei no Correio, para saber se tinha algum documento lá, mas não há”, destaca.

A aposentada relatou a situação a uma filha que reside na comunidade e ao filho que mora na cidade. Ambos alertaram a mãe sobre o golpe e evitaram que ela fizesse o depósito. "Eles me disseram que é golpe. Por sorte não depositei nada, pois ia perder", comemora.

O Jornalismo da Rádio Aliança tentou ligar várias vezes no número deixado à idosa. Em todas as tentativas o telefone estava fora de área. O códiogo de área eé do Ceará.

Outro caso: