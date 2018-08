Uma criança de pouco mais de um mês de vida foi salva de engasgamento por leite materno por um bombeiro voluntário, que estava de folga, em Arabutã. O fato foi registrado no começo da tarde desta sexta-feira, dia 17. O chamado chegou até ao Corpo de Bombeiro Voluntário de Arabutã que, com o endereço do chamado, acionou o voluntário que mora perto do local para que iniciasse o atendimento.



Quando a ambulância chegou ao local, a manobra de desengasgamento já havia sido executada com sucesso pelo bombeiro que foi até ao local, antes da guarnição. Mesmo assim, a criança foi levada para avaliação médica no Hospital Oswaldo Cruz.