A Prefeitura de Arabutã vai realizar um novo processo seletivo, em caráter emergencial, para contratar dois professores de Educação Física. A carga horária de trabalho dos aprovados será de 10 e 20h semanais e os salários, R$761,90 e R$1.523,80.

Os interessados podem se inscrever até segunda-feira, dia 20 de agosto, preenchendo um formulário, disponível no site do município, o www.arabuta.sc.gov.br, ou na Prefeitura. A inscrição e documentos, previstos no edital, devem ser entregues na Prefeitura.

A seleção do candidato levará em conta apenas a prova de títulos e em virtude da emergência da contratação, os profissionais aprovados deverão iniciar os trabalhos em até três dias após a divulgação do resultado do processo seletivo.

CONFIRA O EDITAL: