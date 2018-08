Atenção pais ou responsáveis por crianças com idade entre um ano e menores de cinco! Neste sábado, 18 de agosto, será realizado o Dia D de Vacinação contra o sarampo e a poliomielite ou paralisia infantil. Quem não tem tempo de levar os pequenos aos postos de saúde durante a semana pode aproveitar o horário especial de amanhã.

No Dia D o atendimento é exclusivo para a aplicação das doses. O horário de funcionamento dos postos de saúde com sala de vacinas será das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia.

Sarampo e pólio são duas doenças que pareciam estar superadas, mas neste ano voltaram a ser motivo de preocupações no Brasil. A enfermeira responsável pela sala de vacinas da Unidade Sanitária, Ieda Schumann, comenta que a última campanha havia sido em 2014. “Depois desse período, a cobertura vacinal de rotina começou a cair e isso faz com que haja um risco de esses vírus voltarem a circular”, afirma Ieda.

Em Concórdia a meta é imunizar 3.497 crianças e foram vacinadas 812, o que representa 23%. O desafio estabelecido pelo Ministério da Saúde é proteger contra essas duas doenças 95% do público-alvo.

As crianças que estão com o esquema vacinal em dia devem repetir as doses durante essa campanha, que segue até 31 de agosto. As vacinas são oferecidas gratuitamente na rede pública e são a única forma de prevenção contra a pólio e sarampo