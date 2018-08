Um Fiat Uno com placas de Zortéa capotou na manhã desta sexta-feira, dia 17, na SC-390, em Rancho Grande interior de Concórdia. Um casal de idosos que estava no veículo teve ferimentos leves.

De acordo com as informações apurados no local, os idosos se dirigiam para Concórdia, onde participariam de um evento religioso, quando o motorista perdeu o controle do veículo.

Equipes do Samu fizeram o atendimento do casal, que já estava fora do Fiat Uno, quando a guarnição chegou no local. As circunstâncias do acidente ainda serão apuradas pela Polícia Militar Rodoviária.