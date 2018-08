Susto no bairro Liberdade

Um princípio de incêndio em residência mobilizou o Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, na tarde desta quinta-feira, dia 16, em uma residência na Rua Leonel Mosele, no bairro Liberdade. Conforme informações da guarnição dos voluntários, que atendeu a ocorrência, trata-se de uma frigideira e uma chaleira esquecidas no fogão aceso. A fumaça foi percebida por uma vizinha, bem como o forte odor de objeto queimado. Ela chamou o Corpo de Bombeiros. No local, a guarnição percebeu o fato e entrou na residência por uma janela. O morador não estava em casa. A situação foi controlada e o imóvel foi arejado para a saída da fumaça.