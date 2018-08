Cinco práticas da região do Alto Uruguai Catarinense estão classificadas para a final do Prêmio SC pela Educação. A premiação reconhece iniciativas voltadas à elevação da escolaridade básica e qualificação profissional dos trabalhadores. Os vencedores serão conhecidos no dia 30 de agosto, a partir das 9 horas, em evento na FIESC, em Florianópolis, que contará com palestra do consultor em relações do trabalho e de recursos humanos José Pastore.

Este ano, 112 empresas participaram do prêmio com 125 práticas inscritas. O prêmio, que é uma iniciativa das federações da indústria (FIESC), do comércio (Fecomércio), da agricultura (FAESC) e dos transportes (Fetrancesc), é concedido em três categorias: Elevação da escolaridade básica do trabalhador, Educação profissional do trabalhador e Programa de Educação Corporativa.

No Alto Uruguai Catarinense, 13 iniciativas foram inscritas, destas, cinco foram classificadas para a final. A empresa Seara Alimentos foi classificada em suas categorias: Elevação da Escolaridade Básica do Trabalhador e Educação Profissional do Trabalhador. Também estão classificadas: Copérdia, Sicoob Transcredi e Kerber Mix, todas na categoria Educação Profissional do Trabalhador.

Para a coordenadora da Câmara Regional do Movimento Santa Catarina pela Educação, Rosane Kunen, a classificação de cinco iniciativas da região demonstra o comprometimento das empresas do Alto Uruguai com a educação e com a elevação da escolaridade dos trabalhadores. “As empresas, cada vez mais, estão compreendendo a importância de fomentar as práticas educativas no cotidiano de suas atividades. O Prêmio SC pela Educação é mais uma forma de reconhecer essas iniciativas, potencializando-as”, destaca Rosane.

O vice-presidente da FIESC, para a região do Alto Uruguai Catarinense, Álvaro Luis de Mendonça, assinala que as iniciativas inscritas e classificadas para a final do Prêmio SC pela Educação comprovam o crescimento do Movimento em toda a região. “Temos constatado uma participação maior dos membros do Movimento Santa Catarina pela Educação no Alto Uruguai. Isso nos motiva e nos dá a certeza de que estamos no caminho certo”, pontua Mendonça.

(Fonte: PG Comunicação)