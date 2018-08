A associação que vinha mantendo o Corpo de Bombeiros Voluntários de Seara iniciou nos últimos dias as negociações das dívidas trabalhistas. As tratativas começaram após decisão de penhora de parte dos bens da instituição, proferida no fim do mês passado pela Justiça do Trabalho de Concórdia.



O objetivo é garantir o pagamento de cerca de pouco mais de R$ 1 milhão a dez pessoas que trabalharam como bombeiros voluntários, cujos serviços já passaram para a corporação militar no segundo maior município do Alto Uruguai Catarinense. Essa pendência judicial já dura há pelo menos cinco anos e os valores estimados são corrigidos e relativos a encargos, comissões, INSS e horas extras.



Conforme informações obtidas pela Rádio Aliança, a associação que vinha mantendo o Corpo de Bombeiros Voluntários colocou à disposição da Justiça do Trabalho o terreno e a edificação da antiga sede da corporação, que hoje abriga o serviço dos Militares; mais uma ambulância que está fora de operação e um veículo administrativo. A intenção é ter um desfecho positivo com todas as partes nos próximos meses.