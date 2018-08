Colisão entre veículos foi no município de Xaxim. Criminosos haviam assaltado residência, no centro de Capinzal.

Durante atendimento a acidente de trânsito na madrugada de hoje (quinta), na BR 282 em Xaxim, policiais rodoviários federais encontraram no interior de um dos veículos envolvidos diversas armas, munições e objetos roubados de uma residência. Após o acidente, os assaltantes ainda roubaram outro veículo e fugiram antes da chegada da polícia.

O acidente, por volta das 0h20min, envolveu um VW/Polo placas de Balneário Camboriú e um Honda/City de Campos Novos, Dentro do Polo, foram encontradas cinco espingardas, três de calibre 22, uma calibre 32 e outra calibre 38. Havia também 222 munições de calibres diversos. Os policiais também localizaram duas maletas contendo talheres de prata e ainda correntes, anéis, braceletes e um aparelho de TV.

Segundo a Polícia Militar (PM), os objetos foram roubados poucas horas antes em uma residência de Capinzal/SC. Conforme uma das vítimas, três homens armados e encapuzados entraram na casa, amarraram os moradores e realizaram o assalto.

Ainda no local do acidente na BR 282, havia também uma família relatando que ao passar pela ocorrência teve seu veículo Ford/Ecosport tomado de assalto por quatro homens ocupantes do Polo acidentado. Eles usaram o carro pra fugir do local e, segundo as vítimas, um deles estava muito ferido.

A PM de Xaxim realizou buscas na cidade e encontrou o Ecosport abandonado com um dos assaltantes no interior, gravemente ferido. Ele foi encaminhado ao hospital, onde está sob custódia.

As armas e objetos roubados na residência foram apresentados à Delegacia de Polícia de Xaxim, que vai investigar as circunstâncias do crime. As vítimas que ocupavam o Honda/City foram encaminhadas ao Hospital Frei Bruno, na mesma cidade.

(Fonte: Nucom/PRF)