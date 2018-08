Será no dia seis de dezembro a Audiência de Instrução e Julgamento de acusado de homicídio no bairro Natureza. Na ocasião, a Justiça analisará o caso de Fábio Lucas Romani de Oliveira Morais, acusado pela morte de Sidnei dos Santos, que tinha 33 anos. O crime foi no dia nove de janeiro de 2017.

Conforme informado, agressor e vítima tiveram um desentendimento. Sidnei era companheiro da mãe do acusado. A vítima teria chegado em casa alcoolizada e estava tentando agredir a mãe de Fábio. Houve uma discussão entre padrasto e enteado e Fábio agrediu Sidnei com pauladas na cabeça. As agressões não teriam cessado mesmo depois da vítima caída no chão.

A vítima chegou a ser socorrida com vida, mas morreu depois de dar entrada no Hospital São Francisco. O suspeito chegou a deixar o local do crime e se apresentou dias depois na Delegacia de Polícia Civil.