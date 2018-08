Deve receber alta nesta sexta-feira, dia 17, o adolescente que foi alvejado por tiro de arma de pressão, em Concórdia. Conforme informações de pessoas próximas da vítima, o adolescente de 17 anos não irá passar por cirurgia para a retirada do projétil. Ele segue se recuperando em quarto normal no Hospital São Francisco, em Concórdia.

O fato aconteceu na tarde da quarta-feira, dia 15. O adolescente estava no pátio da escola, localizada no Distrito de Engenho Velho, quando foi atingido no peito pelo disparo da espingarda de pressão. O autor dos disparos, que é morador do local, disparou de fora do colégio e o motivo ainda não foi esclarecido.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros Voluntários de Concórdia, que fez os primeiros atendimentos e levou o jovem para atendimento médico no Hospital São Francisco. O suspeito pelo disparo não foi localizado e a investigação ficará por conta da Delegacia de Polícia Civil do Adolescente, Mulher e Idoso, Dpcami.