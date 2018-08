Um dos projetos mais inovadores da FEMIX a construção da Vila FEMIX 2018 iniciou oficialmente a montagem dos espaços nesta semana no Parque de Exposições em Concórdia bem ao lado do Espaço Multiuso.

De acordo com o coordenador do projeto, Rafael Casado, as obras estão dentro do cronograma previsto e até na próxima semana estará tudo coberto. “Após os arquitetos e profissionais começam a montagem dos espaços que ficarão lindos, como é um projeto audacioso e até complexo estamos trabalhando com antecedência para surpreendermos os visitantes na quarta-feira, dia 5, data da abertura oficial da feira”.

A Vila FEMIX terá 700m² destes 400m² de área construída. O piso de concreto polido já foi finalizado. “Esse tipo de piso tornou-se um elemento de decoração em residências, antes limitado ao chão de fábrica, o material invadiu os ambientes residenciais graças a inovação tecnológica como o polimento por diamante e novos reagentes agregados ao concreto. Bem aplicado, o piso de concreto polido apresenta diversas vantagens em relação a outros revestimentos. Entre elas, podemos citar a vida útil mais longa do que cerâmicas, madeiras ou carpetes, sua fácil manutenção, redução significativa na proliferação de mofos, sendo recomendado como piso interior para pessoas portadoras de doenças respiratórias, além de adaptar-se a qualquer tipo de decoração com um custo mais barato e propiciando eficiência energética, pois o brilho reflete tanto calor quanto luz”, explica o coordenador.

As construções das paredes tiveram início nesta quinta-feira, dia 16. “Estamos trabalhando com alto padrão de qualidade, segurança e confiabilidade do espaço. Vamos oferecer em cinco dias o melhor da construção civil, arquitetura, decoração, design e paisagismo. Serão 19 arquitetos da cidade e mais de 32 empresas parcerias mostrando todo o seu potencial para a região”, finaliza Casado.

(Fonte: Fabiana Passarin/Ascom/CDL)