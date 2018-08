Nesta quinta-feira (16) a equipe da ACF/FMEC entrará em quadra para a disputa da fase microrregional da Olesc, com jogos realizados no ginásio da Ser Sadia contando com as equipes de Irani, Piratuba e Presidente Castelo Branco, os jogos acontecem nesta quinta e sexta-feira.

A equipe concordiense tem seu primeiro compromisso às 15h30min desta quinta-feira (16) contra a equipe de Presidente Castelo Branco, já na sexta-feira (17) às 10h30min o adversário será a equipe de Irani e por fim às 16h o adversário será a equipe de Piratuba.