Um homem foi flagrado furtando facas na loja Esporte Espetacular, que fica na Rua Domingos Machado de Lima, no centro de Concórdia. As imagens captadas pelas câmeras de monitoramento mostram o ladrão escondendo os produtos na roupa. O fato aconteceu por volta das 17h de quarta-feira, dia 15.

De acordo com informações de um funcionário que prefere não se identificar, o rapaz parou em frente ao estabelecimento com uma moto, observou o local e entrou. “Ele conversou com a atendente e pediu uma mercadoria. Enquanto ela foi buscar, ele colocou as três facas de churrasco entre a calça e o casaco”, conta. “Eu percebi que ele tentava algo e chamei a atenção, pedi que ele saísse da loja. Depois, ao conferir as imagens é que constatamos que ele realmente havia furtado. São facas caras e o prejuízo é de cerca de R$ 500,00”, detalha.

A Polícia Militar foi acionada e fez o levantamento de informações. De acordo com o funcionário, o ladrão já é conhecido das guarnições. Ele também acredita que o homem já havia visitado a loja e estudado o ambiente, pois agiu rápido.