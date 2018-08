Um arrombamento, seguido de furto de objetos em automóvel, foi registrado em Concórdia. O fato ocorreu no bairro dos Industriários na manhã da quarta-feira, dia 14. Trata-se de um Fiat Uno, que estava estacionado em via pública. Do interior, foi levada uma bolsa feminina, com os documentos da vítima e uma quantia em dinheiro.



Conforme o Boletim de Ocorrência, registrado na Centra de Polícia, os bandidos arrombaram o carro pela janela da porta do passageiro.

(Com informações do repórter André Krüger).