Faltando 20 dias para o início da Femix 2018 o Parque de Exposições já começa a ganhar a cara da feira, que será realizada em Concórdia no período de 5 a 9 de setembro. Nesta semana iniciou a construção da Vila Femix, que é um dos principais atrativos do evento. Serão mais de 700 m2 projetados por 19 arquitetos e 32 empresas parceiras.

O presidente da CDL e coordenador da Femix, Heldemar Maciel, comenta que nesta semana iniciou a montagem das estruturas na parte externa. A previsão da CDL é liberar os estandes no dia 2 de setembro. A projeção é aumentar os resultados deste ano, em comparação com a última edição da Femix, que ocorreu em 2016. “Queremos movimentar R$ 5 milhões em negócios e em termos de público esperamos mais de 50 mil visitantes”, destaca Maciel

Na quarta-feira, 15 de agosto, a CDL ofereceu um café da manhã com palestra aos expositores e convidados. No encontro foi divulgada a programação completa e apresentado o material e o regulamento da Femix. A especialista em Marketing e Comunicação, Ana Paula de Sá, também fez uma palestra com dicas de como se preparar para uma feira de cinco dias.

Entretenimento

A Femix também terá uma ampla programação artística e cultural. Na abertura, no dia 5 de setembro, haverá show gratuito com a Família Lima. No feriado de 7 de setembro haverá show nacional com a dupla sertaneja Marcos e Belutti. No dia 8 será destaque na Femix o Espetáculo Universo Casuo, que é uma atração internacional que pode ser comparada ao circo de Soleil. Os ingressos vão custar R$ 5,00 e o dinheiro será doado para a Apae de Concórdia. Durante os cinco dias de feira haverá atrações locais e atividades de entretenimento no palco alternativo.