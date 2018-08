Está aberto até o dia 20 desse mês o prazo de inscrições para o Desafio Audax de Ciclismo, em Arabutã. A competição será realizada no dia 26. As inscrições devem ser feitas com a equipe organizadora do Audax, em Erechim. Os percursos são de 200 KM para o BRM e de 100 KM, no Desafio.



A programação inicia às 8h com as inscrições; às 9h tem atividades culturais, 9h30 tem Passeio Mirim; 10h passeio livre e 11h previsão de chegada dos ciclistas do Audax.