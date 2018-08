Acoff disputa no fim de semana o Estadual de Futsal Sub-18

Rodada do fim de semana do Campeonato Estadual de Futsal 2018, sub-17 feminino. As partidas acontecem nas cidades de Chapecó e Concórdia.



Sábado, dia 18, em Chapecó

10h: Adell x Acoff Concórdia

15h: Acoff x Blumenau



Domingo, dia 19, em Concórdia

10h: Acoff Concórdia x Adell

19h: Acoff Concórdia x Blumenau