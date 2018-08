Um menino de 15 anos foi atingido, no peito, por um disparo de espingarda de pressão na tarde desta quarta-feira, dia 15, na comunidade de Engenho Velho, interior de Concórdia. Ele foi encaminhado ao Hospital São Francisco.

De acordo com informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, o disparo aconteceu enquanto o menino estava no pátio da escola da comunidade e teria sido feito por um homem, que é morador local. O motivo ainda não foi esclarecido, mas colegas de aula relatarm que houve uma discussão.

Os Bombeiros Voluntários e uma equipe do SAMU fizeram o atendimento na comunidade e o encaminhamento ao Pronto Socorro e a situação do adolescente, de acordo com as guarnições, é estável.

A Polícia Militar foi acionada para tentar localizar a arma e o autor do disparo. A espingarda foi encontrada em um galpão ao lado de uma casa, próximo de onde houve o disparo. Já a pessoa que atirou, ainda não foi localizada. A Polícia Civil também esteve na comunidade para buscar informações e ouvir as crianças que presenciaram o fato.

Informações: André Krüger