Encerra às 19h desta quarta-feira, 15 de agosto, o prazo para o registro das candidaturas para as eleições de 2018. Mais dois nomes de concordienses estão fora da disputa, que inicia oficialmente amanhã. Mauro Fretta (PSB) decidiu não concorrer mais ao cargo de deputado federal e o presidente da ACCS, Losivanio de Lorenzi (Podemos), não teve a candidatura a deputado estadual homologada pelo partido.

Losivanio de Lorenzi não gostou da conduta do Podemos. “A gente sabe que na política sempre tem jogos e os partidos estão nas mãos de alguns caciques. Quando você está ali para representar um setor e não quer negociar cargos, as coisas começam a ficar diferentes”, afirma Lorenzi. Ele também diz que o discurso de enxugar a máquina pública e dar mais transparência às ações foram motivos para que o nome dele não fosse aprovado na convenção do Podemos. “Fico chateado, mas a vida segue. Estamos com a cabeça erguida e mostrando que não nos prestamos a negociatas”, acrescenta.

A ACCS ainda vai definir qual candidato irá apoiar no pleito de outubro. Lorenzi afirma que será alguém que tenha identificação com o agronegócio e represente mudança na política. “Vamos trabalhar com pessoas que tenham boa vontade e ainda não estão na Assembleia Legislativa”, destaca o presidente da entidade.

Mauro Fretta iria concorrer a deputado federal pelo PSB, mas optou por não seguir na disputa. Segundo Fretta, que é vereador em Concórdia, a decisão foi pessoal. Uma das justificativas é a insatisfação com os encaminhamentos da coligação estadual, que é formada por PSD, PP, DEM, PSB, PDT, Podemos, Solidariedade, PRB, PSC, PROS, PRP, PCdoB, PHS, PPL e PV.

Concórdia com sete candidatos

Já aparecem no Tribunal Superior Eleitoral os pedidos de registros de candidatura para concorrer a deputado estadual de Moacir Sopelsa (MDB), Neodi Saretta (PT), Rutineia Rossi (PSL), Edilson Massocco (PR) e Paulo Afonso Piovezan (Solidariedade). Massocco teve o nome aprovado pela convenção do partido, mas já informou na imprensa que estará fora da disputa.

Dalva Pichetti (PSD) e Lúcio Mauro Nedel (DEM) ainda não aparecem na lista do TSE, mas as candidaturas a deputado estadual estão confirmadas. Agostinho Schiochett (PPL) está confirmado como candidato a deputado federal.