Com a mesma data de emancipação político-administrativa, Ipira e Peritiba comemoraram nesta quarta-feira, dia 15 de agosto, os 55 anos. Os dois municípios contaram com programação para comemorar a data.

Em Ipira a comunidade comemorou o aniversário com o tradicional Mate Show, no campo do Nacional. Pela manhã houve o momento cívico, ao meio dia o almoço de confraternização e à tarde a matinê. Já em Peritiba o aniversário foi comemorado com um momento religioso pela manhã, homenagens aos 55 anos de emancipação, inauguração das pavimentações, regularização do Loteamento Sol Nascente e ampliação do Centro de Convivência dos Idosos. Um almoço de confraternização também foi realizado e à tarde a programação conta com o 5º Festival da no salão Paroquial.

Programação segue:

Os dois municípios iniciaram as atividades comemorativas semanas antes do aniversário, com entrega de obras e eventos.

Em Ipira, no dia 17, acontece a entrega da pavimentação asfáltica das Ruas Santa Catarina e 03 de Dezembro, O encontro da 3ª Idade será realizado dia 18, no Campo Municipal, com apresentação cultural, almoço e matinê. A entrega da ampliação do Posto de Saúde de Linha Filadélfia acontece no dia 24, às 17h. Para fechar a programação, no dia 31, será realizada a inauguração do muro de Contenção no Bairro do Hospital e da pavimentação da Rua Arlindo Ko Freitag.

Em Peritiba está sendo realizada, até o dia 24, a Feira do Artesanato, no Salão Paroquial. Nesta sexta-feira, dia 17 acontece o evento da agricultura e entrega dos certificados de Alistamento Militar, no Salão Paroquial. A Cavalgada será no dia 19, a partir das 8h e no dia 22 ocorre o 1º Encontro da Pessoa com deficiência do Município de Peritiba, no CRAS. Também haverá a Feira do Livro, das 8h às 20h, nos dias 23 e 24, na Biblioteca Municipal. Os eventos continuam no dia 24, com o Seminário da Cultura e do Turismo, que vai contar com shows e apresentações artísticas, na Diretoria de Cultura. A festa anual em Barra do Luciano ocorre no dia 26 e a programação encerra no dia 01 de setembro, com a concentração cívica, corrida rústica, maratoninha e passeio ciclístico, a partir das 9h.