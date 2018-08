A pedra foi cantada ainda no dia 21 do mês passado e a tendência está se confirmando! Dos pré-candidatos que se anunciaram para as eleições deste ano, pela região de Concórdia, alguns vão efetivamente para o pleito. Outros, não! Naquela ocasião, palpitei que dos sete, que depois virou oito, pré-candidatos a deputado estadual, cinco iram para as urnas. Já entre os três pretensos a candidatos a deputado federal, somente um iria para a disputa. Parece que está se desenhando isso.



Como já informado, já desistiram oficialmente da disputa os então pré-candidatos a deputado estadual Vilmar Comassetto, do PCdoB, e Edilson Massocco, do PR./ Porém, nas últimas horas, Lozivânio de Lorenzi, do Podemos, também disse estar fora do processo.



Já entre os federais, a novidade é que Mauro Freta anunciou que está fora do páreo. O parlamentar, que deve se manifestar através de nota, disse que tomou a decisão baseado na configuração das coligações que o seu partido, o PSB, fez em nível de estado. Resta somente dois nomes neste páreo. Um já está em processo de consolidação e o outro, aparentemente, em compasso de espera e deve não aparecer nas urnas, também. O motivo, nomes fortes de Chapecó pela mesmo partido.



Porém, este cenário poderá sofrer novas alterações. Já que o período de entrega da documentação para a Justiça Eleitoral encerra hoje e alguns poderão ficar por aí. Não me refiro a possíveis problemas jurídicos, mas de simplesmente não levar o nome para ser homologado pelo TRE.

Mas não dá para descartar a tese, isso em nível geral, de que vai ter candidato desistindo da candidatura mesmo com a homologação da Justiça. O nome irá para urna, mas o processo de campanha será "abandonado". Pode ocorrer!



Mas o fato é que o número de candidatos que vai para o pleito, em relação ao número que tinha de pré-candidatos, está se confirmando. Deve ficar em cinco, para a Assembleia Legislativa e dois, ou um, para a Câmara dos Deputados.

Independente de quem são, o importante é que a região mantenha a sua representatividade. Faltam poucas horas para o sinal verde da corrida eleitoral.