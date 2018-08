Fernando da Silva, de 29 anos, que mora com os pais no Bairro Santa Rita em Concórdia, está desaparecido desde segunda-feira, dia 13. Ele saiu de casa pela manhã e deixou um bilhete, onde dizia que “sentia dor no coração e que iria tirar a própria vida”. Os familiares não têm nenhuma informação sobre o paradeiro do homem. Fernando tem deficiência auditiva e também não fala. Recentemente ele comprou um carro e a família acredita que ele está com o veículo, que é um Gol, modelo G6, prata, placas MJJ 3136 de Concórdia.

A mãe de Fernando, Damaris da Silva, relatou ao Jornalismo da Aliança, que não sabe o que aconteceu. “Ele não demonstrou nada de errado, estava feliz. Ele saiu de casa no domingo à noite e na segunda cedo saiu e não deu mais notícias”, conta ela. “Deixou apenas o bilhete, dizendo que sente dor no coração e que iria tirar a vida. Mas até então parecia tudo bem”, detalha.

A namorada também está tentando contato com Fernando e ele não retorna. Ela manda mensagens e tenta ligar, mas o celular dele está desligado.

Segunda vez:

Esta não é a primeira vez que Fernando desaparece. Em abril deste ano ele também saiu de casa, ficou sem dar notícias por duas noites e foi encontrado na Rodoviária de Concórdia. Ele teria viajado a Florianópolis na época.