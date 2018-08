Mais de 30 entidades estão envolvidas na elaboração do documento que reúne as prioridades regionais

O Caderno de Intenções do Alto Uruguai Catarinense já está saindo do forno. Na terça-feira, 14 de agosto, mais um encontro foi realizado entre as entidades para discutir a versão final do documento, que engloba as prioridades regionais nas áreas de Educação, Desenvolvimento Rural, Desenvolvimento Urbano, Saúde e Infraestrutura. O projeto é coordenador pela Rádio Aliança, UnC Concórdia e Amauc e reúne mais de 30 entidades. O material ficará pronto até o dia 10 de setembro e será entregue aos candidatos que vão disputar as eleições de outubro.

A diretora do campus da UnC Concórdia, Cristiane Zuchi, comenta que o Caderno foi construído de forma coletiva, envolvendo entidades e instituições públicas e privadas. “Conseguimos identificar, por meio de um formulário público, quais são as principais demandas da grande região na atualidade”, afirma Cristiane.

O prefeito de Seara e presidente da Amauc, Kiko Canalle, avalia que o caderno servirá como norte para todo o grande Oeste catarinense. “Temos que mostrar a economia e a produção que temos para cobrar que as coisas aconteçam aqui. O Oeste catarinense produz muito e os governantes precisam dar essa atenção”, pontua.

Vários encontros foram realizados entre as entidades para se chegar à versão final do Caderno. Além de entregar as prioridades regionais aos candidatos, uma versão digital também ficará disponível para a comunidade.

Debate entre os candidatos

Outra meta deste projeto é viabilizar um debate entre os candidatos a governador de Santa Catarina no auditório da UnC Concórdia. A data prevista para esse encontro é o dia 19 de setembro.

O coordenador de Jornalismo da Rádio Aliança, Jocimar Soares, comenta que o debate já está sendo articulado com as siglas partidárias e com os candidatos. “O objetivo será ouvir quais são as propostas de governo para o Estado e também fazer com que eles se comprometam com esse Caderno Intenções, que foi elaborado e discutido com as entidades do Alto Uruguai”, ressalta Soares. O debate será aberto ao público.