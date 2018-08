O 20º Batalhão de Polícia Militar (20º BPM/Fron) de Concórdia promoveu na noite de segunda-feira, 13, solenidade de promoção de oficiais e praças da Polícia Militar de Santa Catarina.



O evento foi realizado no auditório da Câmara de Vereadores de Seara.



Foram promovidos ao posto de 1º Tenente, o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, André Diego Marques da Rosa e a graduação de 3º sargento, os policiais militares, Márcio Luiz Schmidt e Márcio Paulo Schneider, de Ipumirim e Reginaldo Ronning, de Arvoredo.



No total, em todo o Estado, foram promovidos 358 praças e 70 oficiais da Polícia Militar.



Estiveram presentes na solenidade em Seara, o comandante do 20º Batalhão de Polícia Militar de Fronteira (20ºBPM/Fron), tenente-coronel Sérgio Rogério Silva de Vargas, o Chefe Administrativo e Operacional da 4ª Região de Polícia Militar de Fronteira, Major Rafael Antonio da Silva, o Sub Comandante do 20º BPM/Fron, Capitão Carmiliano do Amarante, o chefe da sessão técnica do 20º BPM/Fron, Tenente Claudemir Adelino Ronning, o comandante da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, tenente André Diego Marques da Rosa, o prefeito de Seara, Edemilson Canale, o presidente da Câmara de Vereadores de Seara, Eliseu Arend, e demais autoridades civis e militares, convidados e amigos.



A próxima solenidade de promoções de oficiais e praças da Polícia Militar está prevista para ocorrer no dia 25 de novembro.

Policiais Premiados



Durante a solenidade de promoção de oficiais e praças, em Seara, também foi realizada a entrega do prêmio de Valorização e Reconhecimento do Mérito Profissional do Policial Militar (Valorem), destinado aos policiais que se dedicam à atividade operacional.



Foram premiados na área do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia, o soldado Douglas de Oliveira Techio, a soldado Andressa Beal Ludvig e o soldado Leocir Roegelin.



Na área da 2ª Companhia de Policia Militar os premiados foram o soldado Cleomir Marciano Ribeiro, o soldado Paulo Henrique Poletto e o soldado Tiago Carlos Moresco.



Já na área da 3ª Companhia de Polícia Militar de Seara, foram premiados o soldado Marcos Domingos Robal, o soldado Claudemir Fernando Anschau e o soldado Rafael Mânica Hanke.



A premiação tem como base quesitos avaliados semestralmente, entre eles, a prática regular de atividade física disciplina e aprimoramento intelectual.

(Fonte: Polícia Militar)