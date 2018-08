Segue durante toda esta semana a 16ª Edição da Taça Santa Rita de Futsal. A competição, que iniciou nesta terça-feira, dia 14, conta com a participação de 21 escolas sediadas em Concórdia. A competição, que é desenvolvida no ginásio da própria escola, conta com mais de dois mil alunos nas categorias sub-9, sub-11, sub-13 e sub-15, no masculino e feminino.



O evento é organizado pela Secretaria Municipal da Educação, Escola Municipal Santa Rita e Fundação Municipal de Esportes de Concórdia.