Bebê com problemas renais é transferido de avião, de Concórdia para Joinville

Uma criança de cinco dias, que estava internada no Hospital São Francisco de Concórdia, foi transportada pela aeronave do Arcanjo, na manhã desta terça-feira, dia 14, ao Hospital Infantil de Joinville. A menina apresenta problemas renais.

De acordo com as informações apuradas, a transferência para o Norte do Estado foi necessária, para que o bebê passe por uma avaliação.

A criança foi transportada até ao Aeroporto Municipal de Concórdia pela ambulância do Samu e o avião decolou de por volta de 11:10h.