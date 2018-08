Ele foi levado à Delegacia para explicar procedência do produto

Um rapaz de 28 anos foi detido na madrugada desta terça-feira, dia 14, no Bairro Imigrantes, em Concórdia, por posse de “testosterona”. De acordo com o Boletim de Ocorrência, havia na embalagem, a descrição que indicava que o produto era do Paraguai e o responsável não apresentou nota fiscal. Ele foi levado à Delegacia para dar explicações.

A abordagem foi feita na Rua João Sintadela. A PM avistou um veículo parado, por volta de 01:45h e por entender que a atitude era suspeita, os policiais resolveram verificar e encontraram no carro, quatro ampolas de testosterona.

A testosterona é considerada o principal hormônio masculino, apesar de também ser encontrado em menor quantidade nas mulheres. O produto, proibido pela Anvisa, é utilizado para ganho de massa muscular e melhora no desempenho atlético.