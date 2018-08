A partida acontece no sul do estado

Nesta terça-feira (14) a equipe adulta da ACF entra em quadra para mais um compromisso pela Divisão Especial do Catarinense, o adversário será a equipe de Tubarão às 20h15 na Arena Tubarão.

A equipe viajou ainda na manhã da segunda-feira e no final do dia pode treinar na arena, com isso o técnico Thomé conseguiu adaptar a equipe na quadra adversária e organizar taticamente a equipe para o confronto, mesmo com o desfalque de Fusca, Assis e Yuri.

A equipe concordiense encontra-se no momento na 7ª posição com 11 pontos.

Foto: Ricardo Artifon/ACF