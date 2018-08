A Associação Concordiense de Tênis de Mesa está pedindo a colaboração da comunidade para que, se possível, hospede alguns atletas paralímpicos em suas casas durante a realização do Campeonato Brasileiro da modalidade. O pedido de ajuda foi feito durante entrevista ao Jornal Primeira Hora da Rádio Aliança pelo presidente e técnico, Ademir Monteiro da Silva. A entidade é uma das promotoras da competição, que neste ano chega em sua 52ª edição.

Em entrevista, Ademir reitera que a maioria dos leitos de hotéis de Concórdia e região já está reservada para o período da competição. "Estamos buscando espaços em municípios vizinhos. Tudo que tiver hospedagem no município e região, vamos utilizar", completa. A intenção é acomodar cerca de mil pessoas que devem estar em Concórdia participando do campeonato, que será de 27 de novembro a dois de dezembro.

Porém, a dificuldade neste momento é achar acomodações adequadas para os atletas paralímpicos. São competidores que possuem necessidades especiais e que também estarão participando do campeonato em Concórdia. Conforme Ademir, são cerca de 70 atletas já confirmados e 20 desses são tetraplégicos. "Os hotéis não possuem muitas acomodações para essas pessoas e estamos pedindo a ajuda da comunidade para, quem puder, hospedar esses atletas em suas casas durante esse período", solicita o presidente. Conforme Ademir, "quem puder hospedar um ou dois já estará ajudando muito". Ele pede para que, de preferência, essas pessoas fiquem hospedadas em residências na área central da cidade para facilitar a logística. Entre as principais necessidades de acessibilidade, está o banheiro, que deve ter portas maiores e apoios nas paredes para facilitar o cadeirante.

Em caso de famílias interessadas, essas devem manter contato com a Fundação Municipal de Esportes de Concórdia e conversar com o professor Ademir Monteiro da Silva, no telefone no 3442 3758 ou no 3442 3729.