O mapa hidrológico da Bacia do Rio dos Queimados já está publicado no site da Prefeitura de Concórdia (www.concordia.sc.gov.br). O material faz parte do diagnóstico socioambiental, que começou a ser elaborado no início do ano passado. Nos mapas há informações sobre o posicionamento das nascentes de água e quais são os locais por onde passa o rio.

No período de 30 dias a população poderá questionar essas informações. O secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, orienta que os concordienses observem esses mapas e façam questionamentos, se considerarem necessário. “Na próxima audiência pública será discutido os afastamentos e queremos que esse diagnóstico seja o mais próximo possível da realidade”, destaca Faganello. Os questionamentos ou sugestões deverão ser encaminhados ao setor de protocolo da Prefeitura de Concórdia e a audiência pública será realizada em setembro.

As possibilidades que deverão ser discutidas são o afastamento de 30 metros nas áreas urbanas não consolidadas, 15 metros nas regiões consolidadas e cinco metros nos locais em que o rio está canalizado ou tubulado. “Temos os afastamentos de 30 metros e estamos solicitando que isso seja revisto, porque existe uma área urbana consolidada”, afirma o secretário.

O estudo é elaborado pela empresa RHA Engenharia e Consultoria, de Curitiba. Um dos principais objetivos é encontrar uma solução viável, tanto econômica quanto ambiental, para os lotes legalizados em Áreas de Preservação Permanente (APPs).