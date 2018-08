O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), Álvaro Luis de Mendonça, participou na sexta-feira, em Florianópolis, da posse do novo presidente da FIESC, Mario Cezar de Aguiar. Mendonça, também foi reempossado como vice-presidente e, com isso, dará continuidade às ações em defesa do fortalecimento da indústria na região. “Foi uma honra ter participado de mais um momento histórico para a FIESC. O novo presidente, Dr. Mario Cezar Aguiar, tem ideias inovadoras para que a indústria catarinense continue exercendo um papel de destaque no país. Certamente, a nova gestão desenvolverá um excelente trabalho”, assinala Mendonça.

O vice-presidente da FIESC para o Alto Uruguai, faz questão de enaltecer o trabalho desenvolvido pelo ex-presidente da Federação, Glauco José Côrte. “O Dr. Glauco conduziu com muito brilhantismo os destinos da FIESC nos últimos anos. Trabalhou fortemente em defesa da indústria e deu um enfoque especial a educação, que é uma ferramenta indispensável para o desenvolvimento de todos os segmentos. A prova disso é o sucesso do Movimento Santa Catarina pela Educação, uma iniciativa que vem sendo potencializada em todo o estado e que serve de exemplo para o país”, acrescenta.

O VP do Alto Uruguai pretende dar continuidade às ações em defesa da indústria na região, promovendo eventos de qualificação, integração e fortalecendo a atuação do SESI, SENAI e IEL em toda a região. “A FIESC, através de suas casas, vem oferecendo serviços diferenciados à população regional nas áreas de Educação, Inovação e Lazer. É notável a qualidade dos produtos disponibilizados pela FIESC. Temos o desafio de reforçar e difundir cada vez mais esses produtos e serviços na comunidade”, finaliza Álvaro Luis de Mendonça.

A Internacionalização, inovação e infraestrutura ganharão reforço na nova gestão da Federação das Indústrias de Santa Catarina (FIESC) ao lado de ambiente institucional, educação e saúde e segurança, afirmou o industrial Mario Cezar de Aguiar, durante discurso na cerimônia de posse da diretoria, realizada na noite desta sexta-feira (10), em Florianópolis, com a presença de lideranças industriais e políticas. Aguiar foi eleito no dia 29 de junho para o período 2018-2021 e sucede o empresário Glauco José Côrte. “Além de manter o plano estratégico vigente, concentraremos esforços no incentivo à internacionalização de nossas indústrias e na ampliação da agenda de inovação, com acesso às novas tecnologias e inserção de nossas empresas na Indústria 4.0. Indústrias mais inovadoras e internacionalizadas são mais competitivas frente às novas exigências da economia global”, afirmou Aguiar.

