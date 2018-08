Com uma carga horária de 16 horas, oficina será oferecida entre os dias 10 e 14 de setembro, no Centro Cultural.

Tem facilidade em traçar desenhos? Não consegue desenhar se quer uma casa e uma árvore, mas gostaria muito de aprender um pouco? Seu lazer é desenhar e quer aperfeiçoar este “dom”? Se sua resposta for sim para qualquer uma das perguntas, é bem provável que você seja o público alvo da Oficina de Ilustração, que será ofertada gratuitamente pela Fundação Municipal de Cultura. As inscrições já estão abertas. Basta comparecer na Biblioteca Pública Municipal, com um documento, com foto, em mãos.



A Oficina de Ilustração será desenvolvida entre os dias 10 e 14 de setembro, das 18h30 às 21h45, no Centro Cultural Concórdia. No total serão 16 horas aulas. A cartunista, ilustradora e artista visual Simone Talin será a mediadora. Os interessados devem ter idade mínima de 14 anos. Os menores de 18 anos dever deverão estar acompanhados dos pais ou responsável para se inscrever. As vagas são limitadas e as inscrições são gratuitas. Ao final da oficina será oferecido certificado.

A Oficina de Ilustração e Literatura tem por objetivo o fomento a criatividade por meio das linguagens visual e textual, atestando sua coexistência. No conteúdo estão: Desenho X ilustração; Imagem X palavra; Poética: imagem/texto - texto/imagem; Ilustração X poesia; Desenho de humor e suas aplicabilidades em diferentes épocas; Ilustração Criativa; Rotina e inspiração; O mundo e minha produção. A oficina é realizada pela Fundação Municipal de Cultura com apoio da Prefeitura de Concórdia e Mistério da Cultura e patrocínio da empresa "Engie Energia".

(Fonte: Edila Souza/Ascom/Prefeitura de Concórdia)