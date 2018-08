Cinco jogos estão programados pela Série A do Campeonato do Interior de Futebol de Concórdia. As partidas acontecem na tarde do sábado dia 18 de agosto. Todos os jogos com início às 15hs.

Boa Esperança x Rui Barbosa

Caravaggio x Barra Bonita

Três de Outubro x Terra Vermelha

Sede Brum x Barra Fria

Guarani x Barra Seca