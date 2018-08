Os próximos governantes deverão dar uma atenção para a SC 283, sim! Será um erro se esse jogo de empurrar com a barriga persistir pelos próximos quatro anos. É preciso que essas melhorias saiam do papel o mais breve possível, antes que a rodovia fique mais precária e, portanto, mais cara para a sua recuperação.

Esse pedido não é de agora. Há vários anos, lideranças e autoridades clamam pela revitalização do trecho de aproximadamente 90 quilômetros entre Concórdia e Chapecó, passando por Seara. Os três municípios têm grande importância frigorífica e a rodovia é rota de intenso tráfego de veículos pesados.

Reconheço que a situação da estrada, no quesito pavimentação, é no geral trafegável, atualmente. Porém, o traçado é antigo, com curvas fechadas e no geral, a rodovia não tem muitos trechos com três faixas. Isso faz com que uma "viagem" de Concórdia a Chapecó, que em uma situação normal levaria uma hora, demore de 1h30 a duas horas em várias ocasiões. Um tempo consideráve que se perde só em deslocamento.

Mas essas melhorias não trarão somente benefícios logísticos. Com uma nova estrada, interligando esses três importantes municípios, novos investimentos empresariais também seriam facilitados para a região, já que essa logística seria melhorada. Isso é um dos possíveis benefícios.

O caderno Prioridades Regionais do Alto Uruguai Catarinense, que está sendo elaborado pela UnC e Amauc, com o apoio da Rádio Aliança, traz sugestões de mais de 30 entidades da região que devem ser analisadas e, principalmente, levadas em conta pelos futuros governantes. A maioria colocou no seu rol a revitalização da SC 283, entre Concórdia e Chapecó, como investimento que precisa ser feito. Esse é um termômetro, ignorar esse pedido pelos próximos anos é um erro e quem vai pagar o pato é a região.

Existe um projeto de revitalização da rodovia entre Concórdia e Chapecó. Certamente, o documento vai apontar o que é preciso e o montante necessário para essa obra, que não será pouco. Mesmo assim, cada centavo investido na melhoria dessa estrada vai voltar para o governo estadual em forma de impostos lá na frente, afinal de contas - como já disse - essa melhoria poderá atrair novos investimentos. Tem que fazer!!!

Claro, temos que dar o braço a torcer. A SC 283 vem recebendo periodicamente a sua devida manutenção. Mas tapa-buracos, limpeza de margens da rodovia, de sarjeta e reforço na sinalização não bastam mais. É preciso mais, muito mais! Somente uma revitalização de todo esse trecho vai contemplar as deficiências atuais da rodovia.

Temos que lembrar que o tráfego de veículos é intenso nesta estrada e houve aumento nos últimos anos por conta da utilização do aeroporto de Chapecó, que é a porta de saída da região para o mundo. Essa estrada não é somente utilizada pela Amauc. Pessoas de outras regiões, inevitavelmente, passam pela SC 283 para rumar ao maior município do Oeste.

Portanto, ignorar a SC 283 pelos próximos anos será um erro que os próximos governantes estarão cometendo com a região. Revitalização, já!!!!