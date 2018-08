Trabalhos foram feitos com alunos da Escola de Educação Básica Deodoro

Polícia Civil de Concórdia realiza a primeira etapa do Projeto Delegado Mirim

A Polícia Civil de Concórdia realizou a primeira Etapa do Projeto Delegado de Polícia Mirim. Os trabalhos foram desempenhados na última hora com os alunos da Escola Estadual Deodoro. As crianças, todas na faixa etária de 10 a 12 anos, foram recebidas pelo Delegado Regional de Polícia Civil, Marcelo Nogueira.



O projeto consiste basicamente em levar a esses alunos informações sobre as atribuições da Polícia Civil e as funções e cargos dentro da instituição.



O projeto é desenvolvido pela Regional de Polícia Civil de Concórdia e Associação dos Delegados de Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, Adepol-SC.