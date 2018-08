Claudecir Ribeiro, de 57 anos, morreu na noite de domingo, dia 12, em Jaborá. Ele conduzia um Gol que acabou saindo da pista em Linha Lageado Honorato, interior do município. De acordo com as informações apuradas pelo Jornalismo da Rádio Aliança, ele pode ter passado mal antes do acidente.

O carro não chegou a tombar ou capotar. Uma marca de freada ficou na pista. De acordo com as informações apuradas, equipes do SAMU fizeram o atendimento no local. O motorista não apresentava ferimentos, mas estava desacordado e foi constatado que estava sem vida. O corpo foi encaminhado ao IML.

A Polícia Militar de Jaborá foi acionada e foi ao local para apurar informações sobre o acidente.