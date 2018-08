A Universidade do Contestado, UnC, está com inscrições abertas para bolsas de estudos para especialização em Fundamentos e Organização Curricular. O público-alvo é professores da educação básica que buscam qualificação. O pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão da UnC, professor Gabriel Bampi, explica que serão ofertadas 30 bolsas para o campi de Concórdia e mais 30 em Curitibanos.

As inscrições poderão ser feitas até dia 31 de agosto, pelo site do governo do Estado, mas a documentação deverá ser entregue na UnC. As aulas vão iniciar no dia 14 de setembro. A bolsa será de R$ 750,00 mensais.

Gabriel Bampi detalha que poderão concorrer a essas bolsas todos os professores com graduação e que tenham estudado em escolas públicas ou em instituições privadas, com bolsas. Também é preciso residir em Santa Catarina pelo tempo mínimo de dois anos. Para se inscrever o candidato precisa preencher um formulário com as justificativas para o pedido da bolsa. A seleção será feita com base nas respostas e nas notas do histórico escolar do ensino médio. “Quem apresentar as melhores notas e respostas será beneficiado”, afirma Gabriel Bampi.