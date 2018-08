Evento aconteceu no fim de semana, na cidade do Rio de Janeiro.

Atleta de Concórdia conquista o bronze no Brasileiro de Taekwondo

O atleta Matheus Stumpf conquistou a medalha de bronze dentro de sua categoria no Campeonato Brasileiro de Taekwondo, faixas prestas. O evento aconteceu no fim de semana, na cidade do Rio de Janeiro.



A competição ocorreu na Arena Carioca e reuniu cerca de 300 atletas de todo o país.